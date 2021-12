Locales 2022 : Le président Macky Sall appelle à l’ « apaisement » et demande aux Sénégalais d’ « aller aux élections dans le calme et la sérénité »

Le président de la République, Macky Sall, a appelé à « l’apaisement » ce vendredi, dans son discours à la Nation. Le Chef de l’Etat a jugé aujourd'hui à propos des locales du 23 janvier, qu’ « en démocratie, une élection ne doit pas être source de violence, mais un éloge à la paix et un hymne à la liberté ».



« Une élection, c’est l’occasion pour les citoyens, seuls dépositaires de la légitimité populaire, de choisir ceux et celles qui assumeront pour un temps la charge des affaires publiques, en veillant sur le bien commun », a déclaré sur le RTS, le Chef de l’Etat.



Il est d’avis que les convictions et les choix peuvent être différents. « Mais pour l’histoire et le destin qui nous unissent, nous sommes tenus de préserver la paix, la sécurité, l’unité et la stabilité de notre pays », a-t-il ajouté.



Ce sont là, dit-il, les fondements de la nation sénégalaise. Le président Sall parle même de « socle sur lequel repose notre vivre ensemble dans la fraternité et la cohésion sociale ».



Le chef de l’Etat a demandé au Sénégalais d’aller aux élections dans le calme et la sérénité. « Souvenons-nous, surtout, que les générations antérieures nous ont laissé en héritage une nation qui nous rassemble sous son aile protectrice », a lancé le président de la République.