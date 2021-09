En cette période de pandémie à coronavirus, le leader du parti "Natangué", Mamadou Lô Ndiéguène, accompagné de ses militants, a fait un tour au marché central de Thiès pour sensibiliser les populations et leur distribuer des masques et gels hydroalcooliques. Le visage hideux du centre-ville et du marché central après la pluie sont, selon Mamadou Lô Ndiéguène, regrettables.

Le leader du parti "Natangué" promet ainsi, une grande coalition de l'écologie et du cadre de vie pour la mairie de Thiès...