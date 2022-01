Locales 2022 : Le Dirpub de L’As, Amadou Ba, remporte l'élection dans la Commune de Missirah.

Une victoire historique pour un autre journaliste. Amadou Ba a remporté les élections locales, dans la Commune de Missirah, selon les résultats provisoires annoncés hier dimanche.



L’homme de média, par ailleurs, Directeur de publication du quotidien L'AS, est arrivé en tête de l'élection municipale dans la plus grande collectivité locale du département de Tambacounda.



Sa liste dénommée « Nafore » devance celle des candidats de Benno Bokk Yakaar (BBY), de Yewwi Askan Wi (YAW) et Wallu Sénégal. Une « large et éclatante victoire » sur ses adversaires politiques, selon les premières informations.