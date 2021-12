Locales 2022 : La coalition Yewwi Askan Wi en phase de préparation du recrutement des représentants et mandataires des bureaux de vote.

Dans une circulaire signée par le mandataire national, il est signifié à tous les candidats investis dans les communes, de concert avec le coordonnateur du comité électoral communal, de procéder au recrutement des représentants dans les bureaux de vote et les mandataires dans les centres de vote.



Déthié Fall informe que la liste originale avec le cachet et la signature du plénipotentiaire comprenant les noms et informations électorales des représentants dans les bureaux de vote ainsi que ceux des mandataires au niveau des centres de vote devrait être déposée auprès de l'autorité administrative compétente du ressort par le plénipotentiaire et une copie en format de tableau Excel transmise à la commission électorale nationale de la coalition par le biais du coordonnateur départemental de la coalition.



Attendant le retour des investis pour l’entame de cette opération de recrutement et de désignation des mandataires de centres de vote et des représentants dans les bureaux de vote au plus tard le 17 Décembre prochain, le mandataire national de Yewwi Askan Wi demande par la même occasion aux jeunes du pays qui se retrouvent dans le programme et les valeurs incarnées par la coalition, de se porter massivement volontaires pour siéger dans les bureaux de vote auprès des candidats pour une surveillance optimale du scrutin.