Locales 2022 : La LSDH invite les acteurs politiques au respect du choix des électeurs…

Plus que quelques heures avant la date fatidique du scrutin des élections départementales et municipales. Les organisations de toutes sortes, soucieuses des enjeux liés à ces élections, élèvent la voix pour inviter les acteurs concernés à la retenue et à adopter une attitude citoyenne.



C’est pourquoi, ne pouvant déroger à cette règle, la ligue sénégalaise des droits humains appelle à des élections municipales et départementales transparentes et apaisées afin que le système démocratique puisse se consolider et grandir davantage.



Elle invite également tous les acteurs concernés au sens de la responsabilité, de la mesure et surtout du fair-play quelque puissent être le choix des électeurs.



Elle appelle enfin l’administration à se tenir à équidistance de toutes les chapelles et à ne jamais s’écarter des règles de neutralité et d’impartialité qui constituent selon le président de la ligue, « le bréviaire de ses tâches républicaines ».