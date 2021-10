Vu les enjeux des prochaines élections locales 2022, la convergence des leaders-femmes de la cité du rail a fait face à la presse pour investir le DG de l'ANAMO, Maodo Malick Mbaye, à la tête de la mairie de ville.



Un choix fait après de longues et intenses réflexions selon la responsable apériste Bineta Gaye, qui fait savoir que " nous avons porté notre choix sur Maodo Malick Mbaye à la tête de la mairie de Thiès, c'est une décision prise par nous mêmes."



En effet, Maodo Malick Mbaye, poursuit-elle, nous a séduites par le travail remarquable qu'il fait à Thiès et sur tous les plans (social, santé, religion, éducation et sportif) depuis 2009. "Il ne cesse de nous impressionner, il s'implique dans presque toutes les préoccupations de la population Thiessoise", affirme-t-elle.



Avant d'ajouter : "Parrain de la finale ONCAV, c'est grâce à lui que le navétanes 2021 ont été organisés malgré la Covid-19", explique-t-elle. C'est fort de ce constat que la convergence des leaders-femmes s'est engagée à aller jusqu'au bout derrière le président du mouvement Gëum Sa Bopp".



Ces femmes apéristes souhaitent qu'au soir du 23 janvier, Maodo Malick Mbaye soit élu nouveau maire de Thiès. Elles lancent également un appel solennel au Président Macky Sall sur le choix de la majorité présidentielle à Thiès en faveur de Maodo Malick Mbaye qui, estime-elle, offre le meilleur profil.