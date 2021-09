Locales 2022 : L’Afp réclame la candidature de BBY à la Mairie de Birkilane.

Selon le Responsable de la Coordination départementale de Birkilane, Mapenda Cissé par ailleurs Directeur exécutif de la Compagnie Aérienne TRANSAIR, "Il serait juste et légitime que la coalition Benno Bokk Yakaar porte la candidature de l’AFP pour la Mairie de Birkilane et même d’autres communes dans ce département et dans la région de Kaffrine. »







À en croire, M. Cissé, "Avant l’avènement de la coalition BBY et la communalisation intégrale par l’Acte 3 de la Décentralisation, l’Afp était la deuxième force politique derrière le PDS dans la région de Kaffrine et dans le département de Birkilane, et la plupart des communautés rurales et la commune de Birkilane étaient dirigées par l’AFP.







En Juin 2012 après l’élection du Président Macky Sall en Mars 2012, la coalition avait soutenu la candidature de l’Afp respectivement pour les élections législatives et pour les élections municipales, et aujourd’hui le Député-Maire Fallou Fall dont il s’agit qui avait quitté les Progressistes avec l’avènement du GRAND PARTI de Malick Gakou par une pirouette se retrouve aujourd’hui à l’APR pour réclamer la candidature du BBY", a-t-il martelé.







Le Responsable de l’Afp de rappeler ceci aux responsables de l’APR. " La coalition Bby de Birkilane a été en face du Maire Fallou Fall pendant plusieurs joutes électorales et à chaque fois «nous avons gagné largement le département".







Et de demander que "cette question soit traitée sans esprit partisan pour éviter des comportements qui pourraient saper lourdement l’unité de la coalition BBY dans le département de Birkilane et même dans la région".