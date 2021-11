Locales 2022 : ‘’Dr Téning Sène est le candidat de Bby et de la population de Ndiaganiao’’ (Déclaration)

Des partis de Benno Bokk Yakaar (Bby) à Ndiaganiao ont manifesté leur adhésion au choix fait par le président Macky Sall. Il s’agit de l’Apr, de l’Afp, de la Ld, du Ps, de Lou Diot Yomb, du Pit, de Rewmi et du Ldr/Yessal). Ces dernières organisations politiques, dans une déclaration faite à l’issue de leur réunion tenue ce mardi 2 novembre 2021 dans le cadre d’une Assemblée générale d’informations marquant le démarrage effectif de leurs activités pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2021, ont agrée le choix porté sur le Docteur Téning Sène, comme candidat de Benno Bokk Yakaar à la mairie de Ndiaganiao.

‘’Ce choix est en parfaite adéquation avec la demande des chefs de village de la Commune de Ndiaganiao exprimée lors de leur réunion le 25 février 2021 et des sages de la Ndiaganiao réunis le 15 avril 2021, mais aussi avec les vœux de la population de la Commune manifestés particulièrement par une majorité considérable des électeurs de Ndiaganiao qui ont signé des fiches de recensement pour soutenir la candidature de Docteur Téning Sène. Ce choix est également en phase avec les positions des partis de Benno Bokk Yakaar qui considèrent et soutiennent que le Dr Téning Sène remplit tous les critères et possède les atouts pour être le maire de Ndiaganiao au bénéfice de la population’’, renseignent les signataires de cette déclaration faite ce mardi 2 novembre 2021.

Ces derniers estiment que ce choix a apporté du baume au cœur des populations locales. ‘’Cet enthousiasme de la population de Ndiaganiao pour la candidature du Dr Téning Sène se justifie par son engagement pour le développement de Ndiaganiao qui n’est pas un simple discours, mais une conviction et des actes concrets. En effet, elle utilise toutes les possibilités pour l’allègement des travaux des femmes par la distribution des moulins, pour l’autonomisation des femmes par des financements de projets de développement, pour l’accompagnement des jeunes à la formation et aux financements de projet, pour l’appui à l’éducation et à la santé, conformément à la vision et aux orientations du Président Macky Sall et à ses projets et programmes gouvernementaux, sans oublier les actions sociales, etc... En somme, le Docteur Téning Sène est le candidat de Benno Bokk Yaakaar et de la population de Ndiaganiao’’, ont-ils soutenu...