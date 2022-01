Locales 2022 / Dieuppeul-Derklé : le maire sortant cheikh Guèye répond à ses adversaires avec son bilan et tire fort sur eux.

À quelques jours des échéances électorales, le moment est bien trouvé pour le maire sortant de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye, pour répondre à ses adversaires et rendre compte de son action sur la base des engagements que l'équipe municipale avait pris pour traduire l'ambition de changement qui avait guidé le vote des populations en leur faveur.



C'est donc, une obligation à laquelle la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi de Dieuppeul Derklé veut se soumettre pour dresser le bilan des principales réalisations effectuées par le Conseil municipal. Conscient de l'exaltante mission dont il dit avoir été investi, avec l'accompagnement du personnel et de l'adhésion des populations, ce lundi 17 janvier 2022 a marqué une étape importante pour le maire sortant, de dresser ses 10 priorités axées sur la gestion communale qui favorise les résultats, le pavage des rues, places publiques, écoles et lieux de culte, la solidarité et la rigueur en matière d'aide sociale pendant les fêtes religieuses. La santé, la réfection de certains terrains de football de la commune et la création d'emplois de femmes et de jeunes font également partie intégrante du bilan.