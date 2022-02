Locales 2022 / Déroute de BBY à Oussouye : Aimé Assine assomme tout le monde et accuse le président de la République.

La principale raison c’est le président avec sa décision d’imposer des gens qui doivent être évalués

« Nous avions des candidats qui ne sont pas valables. La principale raison c’est le président, la décision d’imposer des gens qui doivent être évalués. Si c’étaient des nouveaux, ça pouvait se comprendre mais c’est des gens qui ont un bilan à présenter. Ce n’est pas au président de décider si c’est positif ou pas ? C’est la grosse erreur. J’avais convoqué deux AG pour faire une investiture normale. C’est-à-dire faire des sélections depuis la base et remonter jusqu’au sommet. Brusquement, le président nous demande d’arrêter pour conduire systématiquement ceux qui étaient là, les maires sortants. Il ne m’appellera jamais pour ça. »



Yewwi n’a pas percé, c’est la situation de division qui a joué en notre défaveur



« L’autre point, si vous prenez toutes les voix des listes dissidentes additionnées à celles de Benno, nous dépasserons Yewwi de loin. Défar Gox, c’est Benno, la liste de la conseillère du CESE, c’est Benno, une grande partie de l’UCS, c’est Benno, ... Si toutes leurs voix sont réunies avec celles de Benno, vous verrez ce que ça donne. Logiquement ils doivent retourner sinon ils n’ont pas intérêt à rester dans l’opposition. C’est un travail que nous avons fait. Yewwi n’a pas percé. C’est la situation de division qui a joué en notre défaveur.



J’ai dit au président depuis Abuja que tu n’auras rien à Oussouye



« Il m’a demandé à Abuja, et à Oussouye, comment ça va se passer ? Je lui ai dit que tu n’auras rien. Il m’a demandé pourquoi ? Je lui ai dit que les gens disent que vous nous imposez des gens qui ne veulent pas travailler. Des élus qui n’ont absolument rien à nous présenter comme bilan.



Il m’a répondu en disant que le fait de reconduire c’est le moindre mal et je l’ai fait de manière générale à quelques exceptions près. Sinon les gens allaient se faire tirer dessus. Je lui ai dit qu'il fallait laisser les gens se tirailler à un certain stade, nous trouverons une formule. Lors des législatives c’était comme çà. Au dernier moment on a voté et j’ai gagné. Je suis allé en campagne et j’ai gagné.



« Personne ne m’impose en politique, je suis un grand responsable »

Je suis le représentant de la coalition. Je suis obligé d’être là. Ils disent que je faisais semblant et que je n’étais pas avec eux. Personne ne m’impose en politique, je suis un grand responsable. Ils ont dit qu’ils diront au président que je faisais semblant d’être avec eux. Je leur ai dit d’aller le lui dire. Je lui ai déjà dit une fois à Abuja. Je suis plutôt resté dans mon coin, les laissant faire leur campagne. Ils ont reçu des dizaines de millions sans s’en ouvrir à moi. Je suis allé de manière symbolique même lors de la campagne. Je suis allé à Oussouye à deux jours des élections pour voter et le lendemain je suis rentré à Dakar.



Pour les législatives ... je peux me retirer si ...

« Je ne suis pas sur le principe de dire que tel est vieux ou pas. Il n’y a aucun article dans la Constitution qui interdit un autre mandat à un député. Maintenant, en raison du contexte ou de la position des uns et des autres, je peux me retirer. Personne ne m’a empêché d’être candidat au département où à la commune d’Oukout que j’ai dirigée pendant 9 ans. C’est moi qui ai dit que je ne suis pas candidat. Ça ne m’intéresse pas. On a voulu me mettre dans la liste de Benno, j’ai dit qu’il n’est pas question parce Seyni (président sortant, NDLR) prend ses hommes pour créer la liste et revient au dernier moment pour dire donne-moi ton dossier. C’est lui qui doit créer la liste ou c’est moi? J’ai compris. Maintenant si je crée une polémique et qu’il échoue comme je m’y attendais, ils diront que c’est à cause de moi qu’ils ont perdu. C’est pourquoi je lui ai dit allez continuer la liste, moi, je ne suis pas là-dans ».