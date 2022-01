Locales 2022 - Commune de Yoff : les chiffres de la défaite d'Abdoulaye Diouf Sarr

Abdoulaye Diouf Sarr, maire sortant de Yoff a été battu par la coalition « Yewwi Askan Wi » de Seydina Issa Laye Samb. Lors de la proclamation des résultats par la commission de recensement des votes de Dakar par le juge Ousmane Chimère Diouf, président de la deuxième Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar, les chiffres qui ont précipité la défaite du ministre de la santé ont été donnés. La commune a enregistré 53.205 inscrits pour 25.506 votants. La coalition « Yewwi Askan Wi » arrive première avec 11.364 voix, et obtient 34 conseillers issus de la liste majoritaire et 19 de la proportionnelle. Benno de Diouf Sarr a obtenu 8. 727 voix avec 14 conseillers tous issus de la liste proportionnelle. « Wallu » a obtenu enfin 744 voix, « Défar sa Gokh » 486, « Sénégal 2035 » 474 voix, « Gokh You Bex » 719.