Locales 2022 / Clôture des dépôts à la sous-préfecture de Pikine : Floraison de partis et coalition en lice.

C’est un dernier jour qui a été marqué par la présence massive de coalitions et de partis pour déposer leurs listes. Au niveau de la sous-préfecture de Pikine, les communes dans leur majorité ont été représentées jusqu’à 00h, date limite de dépôt. La situation à l’heure de la clôture a enregistré provisoirement les dépôts suivants :



À Dalifort nous avons la Coalition Gagnante, Déclic, Coalition Wallu Sénégal, Coalition Avec, Coalition Gueum Sa Bop, Coalition Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan Wi, et la République des Valeurs/Rëwum Ngor



Commune de Guinaw Rails Nord :



Benno Bokk Yakaar, Union Citoyenne Bunt Bi, Wallu Sénégal, RV/ Rëwum Ngor, Yewwi Askan Wi, Gueum Sa Bop, Troisième Voie Sam Jikko Yi/ Jàm Sénégal, PRC/ Thiabi Yi, Défar Sa Gox



Pikine Est :



Yewwi Askan Wi, BBY, Guem Sa Bop, Défar Sa Gox, Wallu Sénégal, parti Thiabi Yi



Pikine Nord :



Gueum Sa Bop, Wallu Askan Wi, MPF Liguey, RV Rëwum Ngor, And Liggey Sunu Gox



Djiddah Thiaroye Kao :



RV Rëwum Ngor, Yewwi Askan Wi, Wallu Askan Wi



Guinaw Rails Sud :



Yewwi Askan Wi, BBY, Wallu Sénégal, Défar Sa Gox, Gueum Sa Bop



Pikine Ouest :



Wallu Sénégal, Défar Sa Gox, Bokk Gis Gis, Gueum Sa Bop.



À préciser que certaines listes ont bouclé leurs papiers même au delà de l’heure indiquée.