Locales 2022 - Clôture de la campagne : Racine Talla plaide pour la départementalisation de « Wakhinane Nimzatt »

Les élections locales de ce dimanche, si l’on en croit les investis de la liste « Benno Bokk Yaakaar » de Wakhinane Nimzatt, seraient juste une formalité. En effet, Racine Talla et ses camarades de Benno, fort de leur caravane de la jeunesse qui a réuni plus de 4.000 personnes, ont tenu hier un meeting qui aurait réuni près de 10.000 personnes selon la tête de liste. Du jamais vu ! Revenant sur son bilan, le maire sortant s’est réjoui de ses réalisations et laissé entendre que la commune de Wakhinane devrait être érigée en département bientôt, avec une population constituée de 70% de jeunes. « En 10, 15 ans la population va doubler. C’est la raison pour laquelle il faut penser à des infrastructures innovantes. Je pense même que nous devons aller vers un département. C’est la seule commune qui peut s’étendre aujourd’hui, et la commune de Gadaye même veut être intégrée à Wakhinane. C’est une doléance au Président de la République, à l’image de Keur Massar nous devons être érigée en Département », a-t-il indiqué lors de ce meeting.