Locales 2022 : Ce que révèlent les résultats officiels provisoires pour la Commune de Saint-Louis.

Les urnes commencent à dévoiler leurs secrets. 24 heures après la fin des joutes qui opposaient 8 candidats dont le maire sortant. Les résultats parvenus à la rédaction de Dakaractu dessinent un grand écart entre Mansour Faye et les leaders politiques qui lui disputaient son fauteuil.



Il ressort d'une note de la préfecture que la coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu 21 994 voix. Suivent Yewwi Askan Wi (17 274); Espoir Progrès (6 773); Wallu Senegal (3 449); Gueum sa Bopp (2 329); Gox Yu Bess (1 307); Les verts (766) et Bunt Bi (616).



Pour les votes, il faut signaler qu'il a fallu l'installation de 216 Bureaux de vote pour 119 775 iscrits, 54 921 votants; 259 bulletins nuls et 54 662 bulletins valablement exprimés.