Locales 2022 / Candidature de Taxawu Dakar : Le conseil municipal de la ville de Dakar choisit le maire Soham El Wardini et bannit les « comploteurs et manipulateurs »

Les conseillers municipaux de Taxawu Dakar réunis cet après-midi dans l’hôtel de ville de Dakar, ont proclamé leur soutien à la maire Soham El Wardini au titre de la candidature pour le compte de Yewwi Askan Wi en vue des prochaines élections locales.



Plusieurs conseillers municipaux étaient présents à cette rencontre. Nafissatou Wade, conseillère municipale aux Hlm, Fatou Kiné Niang, Aby Mengua, conseillère municipale à la Médina, Ibrahima Diamé de la Patte d’Oie, Aminata Diallo, conseillère municipale à Grand-Yoff, Aminata Ndiaye, Parcelles Assainies, Abdou Birahim Diop, directeur du développement urbain de la ville de Dakar, Abdoulaye Badiane et d'autres conseillers municipaux qui ont tous manifesté leur désir de soutenir la continuité avec le maire Soham El Wardini.



Pour le conseil municipal de la ville de Dakar, cette motion de soutien a pour objet de magnifier la réalité et la matérialisation de la vision de KhaliFa Sall dans la ville de Dakar par la maire Soham El Wardini.



« Le conseil municipal de Dakar a réitéré son engagement à soutenir et perpétuer l’œuvre de la première femme maire de la ville de Dakar. Le conseil reconnaît que Soham El Wardini a cheminé avec Khalifa Sall même gagnante en 2014 à Mermoz Sacré Cœur. Le maire a bien gagné la confiance de Khalifa Sall qui a cru en son potentiel », a reconnu un des conseillers municipaux, Badara Gadiaga.



Par ailleurs, le conseil municipal précise à l’opinion qu’au moment où l’on parle, « aucune désignation n’a encore été faite ». Ainsi, « ceux, considérés comme des comploteurs et qui œuvrent dans la manipulation, doivent être bien identifiés par l’opinion », précisent les conseillers municipaux.