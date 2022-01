Locales 2022 / Birahime Seck aux nouveaux élus locaux : « Vous risquez, certainement, d'être les élus les plus surveillés de l'histoire du Sénégal… »

La grande coalition Yewwi Askan Wi a marqué son empreinte dans plusieurs localités. Ceci est largement illustré par les résultats provisoires. Une victoire qui présente un couteau à double tranchant, car c’est aussi un défi pour l’opposition qui doit faire ses preuves après avoir longuement réclamé les rênes.



Un « test » que leur a soumis la population pourrait-on dire. Compte tenue de cela, Birahime Seck, le coordinateur du Forum Civil les a interpellés pour leur rappeler qu’il n'ont pas droit à l’erreur.



« Il est attendu des nouveaux élus, à savoir, les Maires, Présidents de département, conseillers et conseillères, et surtout ceux de l'opposition, plus de lucidité et moins d'euphorie qui peut mener à l'arrogance ».



Ainsi, au vu de l'espoir suscité par les élections, Birahime Seck de renchérir qu’ils risquent d'être les élus les plus surveillés de l'histoire du Sénégal, par les corps de contrôle et par les citoyens.