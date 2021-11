Locales 2022 : Après le coup fatal à Dakar, la décadence se poursuit pour la coalition Guem Sa Bop dans plusieurs localités du Sénégal.

C’est une situation chaotique que le leader de la coalition Guem Sa Bop est en train de vivre depuis hier. Il ne se suffira pas simplement du rejet de sa liste à Dakar pour manifester son amertume. Mais le mal se poursuit pour le patron de presse du groupe D-Média.

En effet, dans plusieurs localités du Sénégal, la liste de Gueum Sa Bop a été rejetée.



Parmi ces localités on peut citer : le département de Tivaouane, Patar, Touré mondé et Thiakhar ( dans la région de Diourbel), les départements de Saint-Louis, Mbacké, Kédougou et Foundiougne, le département de Podor, Suelle (dans le département de Bignona), Kéréwane (dans la région de Kolda), Ogo (dans le Fouta), Bambey, Réfane et Ndondol, Ngor, Gorée et Hann Bel-Air, à Ross Béthio, à Ball ( département de Goudiry), à Nguékhokh, à Missirah ( Missira).



Pour rappel, le leader du mouvement Gueum Sa Bop a tenu un point de presse hier pour dénoncer une machination pour nuire la coalition Gueum Sa Bop. Le patron de D-Média prévoit de déposer un recours pour l’annulation de ces rejets, notamment à Dakar où il voyait sa coalition impacter positivement.