Locales 2022 : Alioune Sarr investi candidat du consensus par les leaders, femmes et jeunes des partis et mouvements de BBY à Notto-Diobass,

La Coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de la commune de Notto Diobass, composée des leaders, femmes, jeunes et sympathisants, a tenu une assemblée générale au village de Sesséne sous la présidence du leader communal du parti APR à Notto Diobass, Mamadou Sène, par ailleurs 1er Adjoint au maire de Notto Diobass et Secrétaire général de l’Agence de régulation des Marchés (Arm).



Face à la presse, ces derniers ont décidé de porter leur choix sur le ministre maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, pour porter leurs couleurs aux prochaines échéances électorales de 2022.



"En choisissant le camarade Alioune Sarr, nous avons fait le choix des populations diobassoises qui lui ont renouvelé leur confiance à chaque fois que l’occasion se présente depuis plus d’une décennie. Ce choix de raison, dépourvu de tout intérêt partisan ou de calculs politiciens, porté sur cet homme d’état de valeur, rencontre l’agrément de la majorité des compatriotes diobassois. Le maire trouve, à coup sûr, un écho plus que favorable chez les hommes et femmes, jeunes et adultes, élèves et étudiants, artisans et commerçants, agriculteurs et éleveurs, enseignants et professionnels de la santé ainsi que tous les travailleurs et demandeurs d’emplois. Compte tenu de tout ce qui précède, nous nous engageons à continuer de travailler tous ensemble avec Alioune Sarr, la main dans la main, pour faire du Diobass un vivier d’espoirs et d’opportunités pour tous et pour chacun", a déclaré le porte-parole du jour El Hadj Diané.



Qui ajoute : "Nous invitons ainsi toutes les forces politiques locales engagées à soutenir le gouvernement et le Président Macky Sall à rejoindre cette marche irréversible pour l’émergence de notre commune. Nous y invitons également toutes les forces vives locales, qu’elles soient des partis politiques, des identités remarquables politiques, sportives, culturelles, économiques, religieuses ou de la société civile, qu’elles soient jeunes ou adultes, qu’elles soient ici ou ailleurs, à la seule condition d’avoir le Diobass au cœur et d’être prêt à rejoindre ce meilleur cadre pour booster l’émergence socioéconomique de Diobass en faveur des générations actuelles et futures".