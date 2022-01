Locales 2022 : Abdoulaye Diouf Sarr félicite Seydina Issa Laye Samb sans contester la victoire de Barth’ à Dakar.

Abdoulaye Diouf Sarr, adversaire malheureux de Seydina Issa Laye Sam à la collectivité locale de Yoff, a adressé aujourd'hui ses félicitations au candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) qui lui succède à la tête de la mairie. Le candidat tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar a félicité Barthélémy Dias sans contester sa victoire à la Ville.



« Nous rendons grâce à Dieu; la démocratie sénégalaise a une fois de plus rayonné à travers le scrutin du 23 janvier. Nous félicitons Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias, respectivement donnés vainqueurs par les urnes à Yoff et à Dakar », écrit Diouf Sarr sur Twitter.