Livre sur Habré : Le Forum du justiciable déplore la poursuite d’un harcèlement médiatique contre l’ancien Président et l’utilisation d’archives protégées

La publication du livre du journaliste Marcel Mendy, ancien responsable de la cellule de communication des Chambres Africaines Extraordinaires (CAE), en outre d’indisposer les proches de Hissène Habré, ancien Président Tchadien, contrarie au plus haut point le Forum du Justiciable. Alors que le livre essuie une levée de bouclier de la part d’une partie de la communauté Tidiane, le Forum du Justiciable déplore « de graves accusations sans fondement contre des responsables religieux » contenus dans le livre.



Le Forum du justiciable de rappeler avoir eu un statut d'observateur lors du procès Habré et de par cette participation a, à plusieurs occasions, souligné les graves manquements et nombreuses violations. Aussi, Babacar Ba et ses camarades déplorent et trouvent contraire aux principes généraux du droit, la poursuite d'un harcèlement médiatique contre le Président Habré, alors même que tous les recours judiciaires sont épuisés et que la peine est en train d’être purgée depuis 6 années.



Le Forum du justiciable a aussi regretté de la part de l’auteur du livre, l'exploitation des archives judiciaires des CAE confiées à l’État du Sénégal, par les statuts et l'accord de création des CAE entre l'État du Sénégal et l'Union Africaine. « La loi sur les archives nationales interdit toute utilisation ou exploitation et ce pour une durée de 100 ans » a-t-il rappelé. Aussi pour finir, estime-t-il donc dangereux de laisser s'installer au sein d'un État de droit et au sein de l'administration de la justice, un régime d'exception qui n'est prévu par aucune disposition légale.



Le Forum du justiciable d’appeler au respect absolu de la loi sur les archives judiciaires pour crédibilité du système judiciaire national et de la sécurité juridique des institutions et des citoyens.