Livre blanc opposition, suppression du poste de 1er ministre : Les vérités d’El Hadj Malick Guèye

La suppression du poste de Premier ministre a été, hier, au centre de la conférence de presse animée par le président du mouvement «Suxali Sine-Saloum and ak Senegaal» El Hadj Malick Guèye.

Interpellé sur la suppression du poste de Premier ministre, El Hadj Malick Guèye - qui a salué la mesure - a informé que c’est un budget de plus de 170 milliards qui sera économisé et cela ne fera qu’accélérer les dossiers. «Ce n’est pas la première fois qu’on supprime le poste de Premier ministre au Sénégal. Le Président Macky Sall est conscient des enjeux et il veut accélérer la cadence pour le plus grand bonheur des Sénégalais», a-t-il tonné.

L’ancien président de la fédération départementale PDS de Kaolack n’a pas manqué de jeter le discrédit sur le livre blanc de la coalition «Idy 2019». «Parler de hold-up électoral au Sénégal, c’est ne pas respecter les Sénégalais. Ces gens doivent savoir raison garder. Dans le processus électoral, il n’y a rien de nébuleux. S’ils avaient des arguments clairs et nets, ils allaient déposer des recours. C’est parce qu’ils n’ont pas de preuves, qu’ils nous parlent de livre blanc. Ils devaient plutôt dire livre noir. Ce sont de mauvais perdants. Des hommes du passé. Les Sénégalais les ont démythifiés. Ils doivent se terrer et se taire», a asséné El Hadj Malick Guèye.

Et de poursuivre : «Ils sont dans une logique de diabolisation. Ils attaquent Aly Ngouille Ndiaye, alors que tout le monde a constaté que les élections se sont déroulées normalement. Ils contestent le processus, mais jamais dans les zones où ils ont gagné largement. Je leur demande de répondre à l’appel au dialogue du président de la République. J’invite les jeunes, les étudiants, à ne pas suivre les opposants dans leur campagne de dénigrement du régime».

Une occasion aussi pour lui de dénoncer les attaques contre le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur. Selon lui, ce sont des politiques tapis dans l’ombre qui tirent les ficelles.