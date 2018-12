Livre : « Solutions pour la jeunesse africaine » de Ismaïla Badji intégré dans les bibliothèques universitaires à l’étranger

L’auteur Ismaïla Badji sera désormais plus présent hors des frontières littéraires du Sénégal. Il a cette fois-ci réussi une prouesse par l’intégration de son livre « Solutions pour la jeunesse africaine », au panthéon des œuvres dignes d’être lues dans les bibliothèques universitaires à l’étranger. Cette information livrée par l’écrivain lui-même, a été confirmée dans la page Facebook du Directeur de l’Enseignement Supérieur et des Recherches de la Tunisie, M. Essaied Laatar, qui après avoir salué la pertinence de l’ouvrage, a tenu à encourager Ismaïla Badji en ces termes : Monsieur Ismaïla Badji, d’origine sénégalaise, un modèle de réussite et de succès d’esprit fortement entrepreneurial pour la jeunesse africaine et ce, grâce à une extériorisation à bon escient d’atouts, en l’occurrence l’enthousiasme, la verve, l’abnégation, la détermination, la persévérance et la confiance en soi. Ces qualités ont été excellemment mentionnées au sein de son précieux ouvrage « Solutions pour la jeunesse africaine » et présentées aimablement le vendredi 14 Décembre 2018 à la FMPT, composante du groupe UMPT, par une pédagogie souple et fluide pour un auditoire estudiantin, fortement attentionné et brillamment encadré par un corps professoral fortement responsable et soucieux des enjeux et défis des différentes évolutions technologiques et scientifiques au sein du marché de l’emploi. Une dynamique louable à fortement soutenir et l’introduire en une culture pour notre progéniture estudiantine, ossature et clé de voûte pour le progrès et le développement de nos sociétés, pour un positionnement sur l’orbite de la modernité grâce à la créativité, l’excellence et l’innovation.



Actuellement, Ismaïla Badji est en tournée africaine pour la promotion de son ouvrage.

« Solutions pour la jeunesse africaine » pour rappel est un livre qui met à nu les maux dont souffre la jeunesse Africaine.

De L’immigration clandestine, au chômage, en passant par la sous-scolarisation, le manque d’opportunités, les conséquences de l’exploitation abusive des ressources naturelles du continent, la manipulation et le contrôle de l’économie des pays de l’Afrique par les anciens colonisateurs et tant d’autres points saillants, sources du blocage en Afrique.

Dans cet ouvrage l’auteur y dégage des pistes de solutions, lesquelles pistes devront conduire l’Afrique au développement.