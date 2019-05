Liverpool réussi le "come-back" devant le Barça battu 4-0 et se qualifie en finale !

À Anfield, Liverpool a réalisé l'impossible en renversant Barcelone 4-0, au terme d'une prestation héroïque, marquée par les doublés de Divock Origi et Georginio Wijnaldum. Les Reds battus 3-0 au match aller, réussissent le "come-back" et se qualifient pour leur deuxième finale de Ligue des champions d'affilée.

L'impossible rêve s'est donc réalisé.

Liverpool, qui a remonté les trois buts du match aller (0-3), a terrassé Barcelone (4-0) au terme d'une prestation héroïque à Anfield. Sadio Mané et les siens ont quasiment réussi l'impossible ce soir. Une performance exceptionnelle à ce stade de la compétition !