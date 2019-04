Liverpool reprend la tête de la Premier League en battant Chelsea (2-0), grâce à des réalisations de Mané et Salah

La tête victorieuse du sénégalais suivie d'un but d'anthologie de l'égyptien, ont offert la victoire aux Reds (2-0). C'est le capitaine du jour Jordan Henderson qui a adressé un centre au deuxième poteau que Mané a claqué de la tête dans le but de Kepa (1-0, 51e). À l'origine de l'ouverture du score, Salah a fait chanter Anfield quand il a enchaîné contrôle et missile dans la lunette trois minutes plus tard (2-0, 53e).

Liverpool jouait gros à Anfield contre des Blues qui se battent pour rester dans les quatre premiers et filer en Ligue des champions l'an prochain. Les Reds, qui comptent un match de plus que City, reprennent le commandement de la Premier League, avec deux points de plus...