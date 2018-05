Liverpool : Salah catégorique sur son avenir

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Mohamed Salah (25 ans, 50 matchs et 43 buts toutes compétitions cette saison) pourrait alimenter la rubrique des transferts cet été. Mais l’attaquant égyptien l’assure, son avenir est à Liverpool. « Je suis très heureux ici, je suis très heureux et tout va bien, a assuré l’ailier des Reds dans des propos rapportés par RMC. Bien sûr j’ai des ambitions pour le futur avec Liverpool. Comme vous pouvez le voir, nous faisons une grande saison, nous sommes en finale de la Ligue des Champions et tout le monde est ex- cité. C’est juste le début. » Salah est arrivé sur les bords de la Mersey l’été dernier pour 42 millions d’euros (+ 8 M€ de bonus éventuels).