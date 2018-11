Liverpool : Sadio Mané touche le jackpot : un salaire de 118 millions FCFA par semaine

Depuis deux saisons maintenant, Sadio Mané fait les beaux jours de Liverpool. L’attaquant sénégalais de 26 ans, titulaire indiscutable sous Jürgen Klopp aux côtés de Mohamed Salah et Roberto Firmino, a du coup été récompensé par son club pour ses excellentes prestations (déjà six buts en onze matches de Premier League cette saison). Il a donc été prolongé, un nouveau contrat qui devrait courir jusqu’en juin 2023.

Et selon le Daily Mail, Sadio Mané aurait touché le jackpot. En effet, le Sénégalais devrait gagner près de 170 000€ par semaine, soit près de 9 M€ par an. Alors après avoir blindé Roberto Firmino en avril, puis Mohamed Salah en juillet dernier, Jürgen Klopp s’assure de conserver son attaque inchangée pendant encore plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Ce qui ne devrait pas plaire aux défenses de Premier League...





