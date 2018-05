Liverpool : Sadio Mané s'emballe pour Fekir

Dimanche, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Nabil Fekir (24 ans, 28 matchs et 17 buts en L1 cette saison) a été annoncé avec insistance à Liverpool. Même si le président lyonnais Jean-Michel Aulas a ensuite démenti cette rumeur, l'ailier des Reds Sadio Mané (26 ans, 28 matchs et 10 buts en Premier League cette saison) est déjà prêt à accueillir l'international français.



"Nabil, c'est un très grand joueur. Si c'est le cas, on sera vraiment content de l'avoir chez nous. Je pense qu'il va faire de très bonnes choses avec nous. Il va se réjouir ici. On a toujours besoin de ce genre de joueur. Si on l'a, ça va être le feu", a assuré le Sénégalais au micro de SFR Sport.



Si Liverpool s'intéresse effectivement à Fekir, la concurrence reste importante sur ce dossier