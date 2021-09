Liverpool : Sadio Mané bientôt centenaire avec les Reds et en Premier League …

Sadio Mané n’est plus qu’à un seul petit but de la barre des 100 unités toutes compétitions confondues avec les Reds de Liverpool. En inscrivant son deuxième but de la saison ce dimanche, contre Leeds, l’attaquant international sénégalais, s’est un peu rapproché de ce cercle très fermé.



Le record de Didier Drogba à portée de tir…

Mieux, l’ancien buteur de Southampton qui en est déjà à 97 pions en Premier League (Southampton et Liverpool) devrait très bientôt rattraper Mohamed Salah qui a déjà atteint ce cap (100 buts en 162 matches de PL.) Et, éventuellement rejoindre une autre légende africaine, Didier Drogba, le détenteur du record (meilleur buteur africain de la PL 105 buts.)



Une belle moyenne de plus de 10 buts par saison depuis 2014-2015…

En terme de statistiques, au compteur, Sadio Mané affiche désormais 99 pions plantés après six saisons passées chez les Reds, toutes compétitions confondues. Contre 76 réalisations inscrites si l’on prend en compte uniquement le championnat anglais.

Une prouesse qui découle d’une certaine adresse du sénégalais devant la cage. Mais, surtout du fait de sa régularité au fil des saisons en PL où le niveau de jeu est pourtant extrêmement élevé en terme d’intensité et de défi physique.

En effet, depuis ses débuts avec les Saints de Southampton, Mané n’a jamais bouclé une saison de PL avec moins de dix réalisations à son actif. Des qualités de finisseur que le Lion de la Téranga n’a eu de cesse de perfectionner ces dernières années, jusqu’à devenir meilleur buteur en 2018-2019 (22 buts.)



Une moyenne de 0.42 but de moyenne par match… 58 buts marqués du pied droit, 27 du gauche…

Après 233 matches disputés chez les british, le numéro 10 de Liverpool compte 97 (21 pour Southampton et 76 pour Liverpool) unités soit une moyenne de 0.42 but par match.



Avec ses 36 passes décisives délivrées sur les pelouses anglaises en direction de ses coéquipiers, Mané a marqué la plupart de ses buts du pied droit (58), contre 27 inscrits avec son pied gauche et 12 buts marqués de la tête.



Notons que le sénégalais n’a jamais inscrit de penalty en Premier League encore moins de coups francs directs. Une sorte d’anomalie qui s’explique par le fait qu’il n’est que rarement voire jamais désigné comme tireur attitré à cause d’une faiblesse à ce niveau.

Une situation que Sadio Mané s’est évertué à corriger notamment avec la sélection nationale avec laquelle il a récemment inscrit un penalty contre le Congo lors des éliminatoires de la coupe du monde 2022.

Une palette offensive donc assez complète pour le sénégalais qui est à 08 unités de rattraper le meilleur buteur Africain en Premier League, Didier Drogba et ses 105 buts inscrits avec Chelsea.