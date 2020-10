Liverpool : Le message de Sadio Mané suite à son test positif au Coronavirus...

Cas asymptomatique, Sadio Mané a été testé positif au Coronavirus. Une nouvelle annoncé par le club anglais, Liverpool, puis confirmé par le joueur lui-même qui s'est exprimé sur son compte Instagram. Assez serein l'attaquant des Reds s'est voulu rassurant et confiant quant à son état de santé. « Salut à tous, j’ai été testé positif au Covid-19, mais je voudrais vous rassurer, je me sens bien. Je n'ai pas de symptômes sévères », a-t-il déclaré sur sa page Instagram officielle.



Le ballon d'or African de rappeler à ses nombreux fans de respecter les recommandations sanitaires édictées. « Pour votre santé et celle de vos proches, continuez à respecter les mesures barrières » a t-il conseillé à ses followers.



Cette mauvaise nouvelle privera Sadio Mané du prochain match de Liverpool prévu ce dimanche contre Aston Villa. Mais surtout le regroupement avec ses coéquipiers de la sélection nationale qui affrontera le Maroc et la Mauritanie le 9 et le 13 octobre prochain en amical.