Liverpool : Klopp recadre Salah

Muet face à Chelsea (1-0 pour les Blues) dimanche en championnat, l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah (25 ans, 35 matchs et 31 buts en Premier League cette saison) a été l’auteur d’une simulation grossière juste devant la surface adverse. Cela n’a pas échappé à l’arbitre qui l’a sanctionné d’un carton jaune. Ni à son manager Jürgen Klopp, pas du tout fan de ce genre d’actions.



"Oui, je pense que c’était un plongeon. Ou alors il a attendu le contact, je ne suis pas sûr, donc ce n’est pas ce que je veux voir, et ce n’est pas ce qu’il veut faire. Mais c’est ce qui est arrivé, a commenté le technicien. (...) Il peut faire beaucoup mieux et il marquera encore, il n’y a pas de doute là-dessus."



On imagine que l’Égyptien a bien reçu le message.