Liverpool : Guéri du Covid-19, Sadio Mané a repris l'entraînement...

Déclaré positif à la Covid-19 le 2 octobre dernier, l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a repris les entraînements ce mardi avec son club. Le virus à couronne n'aura pas réussi à écarter Mané, assez longtemps des pelouses. Déclaré comme un cas asymptomatique, son rétablissement aura duré une dizaine de jours environ. Un petit break avant de repartir de plus belle dans la course au titre.



Si l'international sénégalais a raté le regroupement avec les Lions et donc le match amical disputé contre le Maroc, le 9 octobre dernier, il devrait retrouver assez rapidement les pelouses de la Premier League. Un match capital puisque les Reds actuellement classé 5 ème avec 9 points, iront défier à l'extérieur, le leader du championnat, Everton (12 points.) Un derby explosif, au sommet, entre deux clubs ennemis, prévu ce samedi 17 octobre à 11h30. Mané reste sur une belle dynamique de 3 buts en autant de matches joués.