Liverpool - Barça : Salah et Firmino forfaits, Mané pourra t'il réussir l'opération come-back ?

Battus 3-0 au Camp Nou, les "Reds" de Liverpool ont, sur le papier, très peu de chance d'inverser la tendance aujourd'hui, en demi-finale retour. Le contexte actuel et les chiffres ne leur sont pas favorables, après les forfaits de Mohammed Salah et Bobby Firmino. Les Anglais apparaissent plus que jamais fébriles et désavantagés face au FC Barcelone.



Malgré le discours va-t'en guerre de Jurgen Klopp, Liverpool apparaît plus que jamais impuissant devant cette équation de trois buts à remonter. Avec un Léo Messi intenable et actuel meilleur buteur de la compétition (12 buts en 11 matches de ligue des champions) ne pas encaisser de but à Anfield sera compliqué.

Présentant un trio offensif décimé par les blessures (Salah et Firimino) et Naby Keïta dans l'entrejeu, les "Reds" comptent désormais sur Sadio Mané pour porter l'attaque anglaise. L'attaquant sénégalais déjà auteur de quatre buts en LDC devra briller ce soir pour enflammer la partie et espérer réussir le come-back...