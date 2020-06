Littoral : la plainte citoyenne contre l'État du Sénégal a deja 2000 signatures

À peine lancée par la coalition des Citoyens Actifs pour la Protection de l'Environnement et du Littoral du Sénégal (CAPELS), la pétition pour une plainte contre l'État du Sénégal pour négligence environnementale et participation à la dégradation du littoral, a été signée par plus de 2000 personnes. Les membres de cette coalition reproche à l'État du Sénégal de ne pas respecter la constitution dans son article 25.2 quant à la protection de l'Environnement, mais aussi de violer sciemment la loi sur le domaine maritime public en octroyant illégalement des baux à titre privé et non à usage public.

La coalition compte déposer sa plainte d'ici les prochaines semaines...