Littoral : Les installations devront désormais satisfaire les obligations liées à l’environnement



En visite au site de la Grande Niayes de Pikine, le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall a fait savoir que désormais toutes installations aux abords du littoral devront désormais satisfaire aux obligations liées à l’environnement et faire l’objet d’étude d’impact environnemental et social. « Désormais toutes les dispositions seront prises et nous n’accepterons plus que des gens s’installent sans que les installations aient fait l’objet d’étude environnementale et sociale puisque c’est la recommandation du code de l’environnement », a-t-il laissé entendre...