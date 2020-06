Littoral : Les cadres de BBY pour une application stricte des textes organisant son occupation.

La Coordination nationale des Cadres de BBY, sur le dossier du littoral, ont marqué « leur étonnement par rapport à cette tension subite sur l’emprise du littoral soutenue par une monstrueuse suffocation médiatique ». Dans un communiqué, ils ont rappelé que le Président Macky Sall « a été un grand défenseur de la protection du littoral et en faits et en actes, toutes les agressions du littoral, remontent à la gestion du foncier sur la période 2000-2012 ». À cet effet, les cadres demandent un rétablissement de la vérité des faits et surtout de l’équité dans la gestion des dossiers relatifs au foncier.

La CNC de demander aussi une application stricte des textes organisant l’occupation du littoral et d’encourager le Gouvernement dans sa volonté de valoriser le littoral pour le bien de toute la communauté.



Les cadres et leur Coordonnateur Alpha Bayla Guèye, sur le plan politique, ont sollicité du Président de la coalition de la majorité, une relance des activités de redynamisation des plateformes politiques d’échanges de la coalition. Et invitent l’ensemble des composantes de BBY à plus d’ouverture et de générosité afin de permettre au Président et à notre coalition d’élargir et de consolider ses bases en vue des futures conquêtes.



Sur la crise sanitaire et la situation économique et sociale enfin, ils ont salué le souci d’équilibre affiché, à tout moment, par le Président de la République dans la gestion de la pandémie. Prenant appui sur la capacité de résilience de notre système de santé, l’évolution maîtrisée de la pandémie et l’assimilation progressive des mesures barrières, le Président a pris les décisions appropriées en allégeant certaines mesures de restriction collective. Les cadres invitent donc, les populations à avoir une lecture juste de cette bonne disposition du Président en continuant à respecter les mesures barrières qui constituent la meilleure réponse pour stopper l’évolution de la pandémie. Les cadres apprécient cette gestion proactive, anticipative et dynamique qui constitue le gage d’une victoire proche contre la COVID-19 au plan national.



Ils encouragent les Autorités à poursuivre ce suivi rapproché et renouvellent leurs encouragements au personnel de santé. Sur le même registre les cadres souhaitent, à titre préventif, qu’une communication particulière soit élaborée envers les personnes vivant avec une comorbidité et qu’un dispositif de prise en charge précoce soit mis en place dans les meilleurs délais.