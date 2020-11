"Politique Sénégalais" est le titre de l'ouvrage de El Hadj Daniel So, publié aux éditions Saint-Honoré/Paris. Dans ce livre , l'auteur est revenu sur la manière dont la politique est vue et prartiquée au Sénégal.



À travers ce livre, l'auteur invite à une "instropection personnelle de l'homosenegalensis adepte de la chose publique et politique vers la renaissance des valeurs cardinale a-t-il dit.



Ainsi, il invite les hommes politiques à "éradiquer un récurrent discours de haine." La cérémonie de cet ouvrage a eu lieu à Dakar en présence de plusieurs personnalités de l'État et d'acteurs politiques. Les débats ont tourné autour de l'éthique politique, du citoyen modèle qui doit primer sur le citoyen lambda...