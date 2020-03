Littérature / « L’entrepreneuriat féminin en Afrique : « Une mine d’or inexploitée », les femmes africaines honorées en ce mois de mars.

L’entrepreneuriat féminin en Afrique : « Une mine d’or inexploitée » aborde la thématique de l’entrepreneuriat et du leadership des femmes en Afrique et se positionne comme un outil méthodologique destiné aux acteurs clés du secteur pour une meilleure appréciation des retombées, enjeux et perspectives.







C’est également un moyen pour l’auteur d’exprimer sa profonde gratitude aux femmes entrepreneures africaines à travers leur poids représentatif dans la création des richesses du continent. Ibrahima Théo Lam militant engagé pour la cause des femmes d’Afrique, auteur de plusieurs ouvrages sur l’entrepreneuriat, le développement personnel et le leadership des femmes et des jeunes en Afrique, démontre que le travail de la femme africaine s’accomplit à longueur de journée.







« Debout aux aurores, elle est la dernière à se coucher et ne se lamente « jamais ». Elle planifie et exécute des tâches quotidiennes pour répondre aux besoins de sa communauté. Pour Ibrahima Théo Lam, ce travail bien fait au quotidien mérite d’être apprécié et reconnu à sa juste valeur pour donner à l’Afrique un nouveau visage. Malheureusement, ce fantastique rôle de la femme africaine est considéré dans la société comme une simple activité normale pour administrer et gérer le foyer », a t-il soutenu.







Monsieur Lam « estime que le côté entrepreneurial, les résultats obtenus, les retombées économiques…, ne sont guère étudiés ni reconnus de façon scientifique ». En outre, on note peu de reconnaissance à leur endroit et à cela s’ajoute une absence totale de considération de leurs actions.







« Si nous prenons l’exemple de la femme rurale en Afrique, on constate qu’elle a les mêmes attributs que la femme professionnelle au sens moderne du terme. De même que celle qui reçoit un prix d’excellence ou celle qui a réussi un concours, entre autres. La femme rurale réussit plusieurs concours dans sa journée de travail. C’est naturel et spontané pour elle ».







Toutes ces raisons ont poussé l’auteur à s’indigner et à vouloir porter plus haut le combat pour attirer l’attention des autorités africaines sur la nécessité d’accompagner l’entrepreneuriat féminin, pour assurer l’émergence effective des territoires.







Ce livre a nécessité plusieurs voyages en Afrique, la participation à des séminaires et rencontres sur l’entrepreneuriat des femmes ainsi que sur le leadership féminin, des entretiens avec des responsables africains de la promotion de l’entrepreneuriat des femmes et des décideurs pour avoir des avis transversaux.