Litige fonciera à Guéréo : "Ce projet a été mis en place pour répondre à l'appel du Président. Je défie toute personne disant détenir une délibération parmi ce collectif" (Dr Lamine Ba, administrateur Giraf).

Depuis un certain temps, il est question dans la presse, de l'expropriation par l'État de 52 ha à Guéréo dans le département de Mbour commune de Sindia.



Ce qui a occasionné la naissance d'un collectif qui crie à l'injustice et accuse l'État d'être derrière monsieur Jean Marie le Gras, pdg du groupe Giraf. Après la sortie dans la presse de ce collectif, c'est au tour du groupe Giraf par le biais de son administrateur du groupe, le Dr Lamine Ba de rétablir la vérité en amenant des précisions :



"Il y a un développement touristique et hôtelier qui doit se faire autour de l'autoroute à péage et de l'aéroport international Blaise pour mettre en place un réceptif hôtelier qui répond aux normes pour en faire un hub en Afrique de l'Ouest".



C’est dans cette perspective, poursuit toujours le Dr Mamadou Lamine Ba, que le projet La Giraf a été mis en place pour répondre à l'appel du chef de l'État pour faire de Diamniadio une cité émergente et un hub industriel.



Pour une meilleure exploitation de ce projet, l'administrateur se dit ouvert à toute forme de dialogue et de discussions avec toute personne qui se croit détentrice ou ayant droit sur les terres occupées par ce projet.



Toutefois Mr Mamadou Lamine Ba défie toute personne prétendant détenir une délibération du conseil municipal ou d'une autre autorité des domaines sous forme de bail de l'exhiber.



L'administrateur du projet met en garde toute autre personne qui a des ambitions cachées et qui tenterait à discréditer le projet.

Ce projet La Giraf inclut l'élargissement de la maternité de Guéréo pour en faire un hôpital, a encore rappelé Mr Ba...