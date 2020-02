Litige foncier entre populations et Ics à Méouane (Tivaouane) : Les paysans réclament une indemnisation de 20 millions FCFA par hectare.

La Force pour le développement (Fdp) de la commune de Méouane (82 villages) en collaboration avec toutes les associations citoyennes du département Tivaouane, ont fait face à la presse pour dire non au barème que les Industries chimiques du Sénégal (Ics) leur propose pour exploiter leurs terres. Ces populations des villages de Tobène, Maka Dieng, et Keur Thissé impactés, jugent dérisoire

l'indemnisation de 1 million 50 mille francs Cfa par hectare que les Ics veulent leur donner. Ils estiment que ce n’est pas proportionnel à leurs ressources. Ces populations, renseignent que les Ics réclament 47 hectares, qui concernent les 4 villages dans la commune de Taïba Ndiaye dont 6 dans la commune de Tobène.

Rappelons qu'il y a quelques jours, la tension avait monté d'un cran entre populations et forces de l'ordre et avait failli dégénérer. Et pour peu le pire allait arriver. Ces populations interpellent ainsi le Président Macky Sall avant que les choses n'empirent...