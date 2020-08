Litige foncier entre ICS et les populations de Tobène : des organisations de la société civile et paysannes demandent la libération des personnes arrêtées

Vingt-six (26) personnes, parmi lesquelles les chefs de village de Tobène, Kithiane et Mbenguène ont été arrêtées et dix-neuf (19) d’entre-elles ont été placées sous mandat de dépôt suite aux échauffourées qui ont opposé les populations aux forces de sécurité dans le litige foncier portant sur 6 hectares et qui les oppose aux Industries Chimiques du Sénégal (ICS).

Selon un communiqué de diverses organisations de la société civile et organisations paysannes, les dix-neuf (19) personnes déférées et les sept (7) remises en liberté seront jugées vendredi prochain pour divers motifs, notamment, attroupement illégal, violences sur agents dans l’exercice de leurs fonctions et incitation à la rébellion. « Ce conflit foncier vient s’ajouter à une longue liste d’affaires relatives à la spoliation des terres de pauvres paysans par de grandes compagnies minières et autres qui refusent, avec souvent le soutien tacite des autorités, de leur octroyer une indemnisation à la mesure des pertes encourues », s’insurge la même source.

Ces organisations de demander ainsi aux autorités de libérer sans conditions les personnes arrêtées, dont le seul tort est de défendre les intérêts de leur communauté. Mais aussi que des négociations transparentes visant la protection des intérêts des populations soient menées dans un esprit de dialogue et d’apaisement social. Elles ont enfin appelé à la renégociation des contrats liant l’État aux ICS dans le but de mieux préserver les intérêts économiques locaux et nationaux et de protéger les droits économiques et sociaux des communautés conformément aux dispositions pertinentes de la constitution sénégalaise.

Pour rappel, les populations de cette localité, après plusieurs négociations infructueuses sur les conditions de rétrocession de leurs terres aux ICS, les représentants des populations de ces localités se sont entretenues, le 29 juillet 2020 avec le Ministre de l'intérieur, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, qui s'est déplacé au village de Tobène. À cette occasion, les communautés lui avaient fait part de leur désaccord sur le barème de compensation proposé qu’elles jugeaient très faible tout en réitérant leur volonté de trouver avec la compagnie une solution négociée.