Litige foncier de Gadaye / Le coup de gueule de Guy Marius Sagna.

La délégation multi lutte Doyna dirigée par Guy Marius Sagna s’est rendue ce lundi matin à Gadaye pour prêter main forte à la population de cette cité qui réclame ses droits. Imprégné de la situation par les habitants qui sont en conflit avec un promoteur immobilier, Guy Marius Sagna comme à l’accoutumée a tiré à boulets rouges sur l’État qu’il accuse de spoliation foncière. Elles sont 253 familles victimes de Gadaye et le conflit dure depuis 2013.



« Huit voitures de policiers armés jusqu’aux dents ont gazé ces vaillants habitants. Ils ont eu raison dans leur contentieux et le président de la République joue à la sourde oreille. Les 06 hectares de Gadaye sont destinés à des pontes du pouvoir. Ce que nous n’accepterons pas et la lutte ne fait que commencer. Nous exigeons la libération des 8 habitants et les autres. Il faut rendre le droit à ces populations. Les policiers ont tiré les grenades droit dans la foule. La lutte concerne tous les sénégalais. Si on laisse les 6 hectares, alors toutes nos parcelles et maisons seront menacées. Nous exigeons du président de la République la restitution des six hectares et qu’il évalue la valeur des maisons démolies pour en restituer la somme aux propriétaires », a dénoncé l’activiste pour conclure...