Litige foncier de Dougar : Le Khalife de Serigne Abass Sall plaide la restitution des terres aux populations.

Un litige foncier oppose les populations de Dougar, dans la commune de Diamniadio à un promoteur immobilier du nom de Peacock Investments.



Dans ce contentieux vieux de 10 ans, la voix d’un religieux s’est fait entendre. Il s’agit de celle du Khalife actuel de Serigne Abass Sall, Serigne Mansour Sall. Face à la presse ce mercredi 26 août, le guide religieux ne s’est pas fait prier pour prendre fait et cause pour les populations.



Pour Serigne Mansour Sall, il est inacceptable que des sénégalais qui ont vécu longtemps sur un site soient expulsés du jour au lendemain pour favoriser des promoteurs venus on ne sait d’où.



Le Khalife de Serigne Abass Sall demande au chef de l’Etat Macky Sall de s’impliquer dans ce dossier pour que les populations soient rétablies dans leur droit. Serigne Mouhamadoul Habib Abass Sall ne dira pas le contraire.



Le frère cadet du Khalife est d’avis que l’autorité doit prendre toutes ses responsabilités pour éviter l’irréparable.