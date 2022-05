Litige foncier à Yoff : des familles Lébou s’en prennent à Tahirou Sarr qu’elles accusent d’expropriation portant sur 7, 250 milliards Fcfa.

Des familles Lébou de Yoff ont effectué, ce 30 mai, une sortie médiatique au sujet d'une affaire d’escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics les opposant au sieur Tahirou Sarr. En effet, les familles concernées ont renseigné avoir fait l’objet d’une expropriation foncière de la part de l’État du Sénégal depuis maintenant 5 ans.



Ce faisant, les familles ont porté plainte et accusent Tahirou Sarr d’avoir encaissé 7 milliards 250 millions Fcfa en leur nom. Le titre foncier en question est le 9979NGA situé à Yoff Apecsy et d’une superficie de 6. 276 m2 vendu par l’Etat à 1, 569 milliard FCFA.



Les différentes familles impliquées dans le litige foncier s’insurgent contre ce qu’elles qualifient « d’un poids, deux mesures » dans ce dossier car selon elles, le mis en cause n’est pas, jusqu’ici, entendu dans le fond de l’affaire, ni inquiété. Elles alertent sur une série d’actions si rien n’est fait dans les prochains jours...