Litige foncier à Ouest-Foire : La gendarmerie évite l'affrontement, mais la famille Niasse ne lâche pas l'affaire.

Le guide religieux Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, avait décidé ce matin d’arrêter les constructions commencées par Ahmed Fall sur le terrain de son frère établi en Allemagne, Mohamed Niasse serait le réel propriétaire. Mais le pire a été évité puisque la gendarmerie de la Foire est intervenue pour l'amener lui et sa mère à de meilleurs sentiments. Il a été invité à prendre en photo la maison en construction et de suivre la procédure, à savoir saisir le procureur à nouveau. La gendarmerie a promis à M. Niasse de faire le nécessaire pour la manifestation de la vérité. Un discours qui a eu le don d'apaiser le marabout qui, cependant, précise qu'il n'a pas déposé les armes.

Si Cheikh Tidiane Niasse en est arrivé à une position extrême, c'est parce qu'il est convaincu que sa famille est dans ses droits. Le membre de la famille Niassène de Medina Baye, à Kaolack, argue documents à l'appui, que son frère Mohamed Niasse a acquis le terrain en question d'une superficie de 158 m2 en 2003. À l'époque, le site a été vendu à sa famille par Youssou Diène à 08 millions de francs CFA.

Dès lors, des travaux ont été démarrés avant que le site ne soit confié à « Mère Cissé » . Mais grande a été la surprise de Cheikh Tidiane Niasse, quand lors d'un séjour à Dakar (il est installé à Kaolack), il constate que les travaux que sa famille avait démarrés avaient été arrêtés. Renseignement pris, il apprend que c'est un certain Ahmed Fall qui construit sur le même terrain.



Ancien locataire d'un appartement faisant face au site litigieux, Ahmed Fall détiendrait un bail, obtenu grâce à ses entrées dans les cercles du pouvoir. C'est du moins ce que croit savoir Cheikh Tidiane Niasse.

Dans tous les cas, il laisse entendre que sa famille n'entend pas lâcher du lest. Le Président de la République ainsi que son épouse sont interpellés pour la résolution pacifique de ce contentieux. Sans quoi, ils sont prêts à tout pour être rétablis dans leurs droits.

Contacté par Dakaractu pour apporter une réplique aux accusations du plaignant, Ahmed Fall dit n'avoir pas de déclaration à faire à la presse.