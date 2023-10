Litige foncier à Mbeye/violents affrontements entre FDS et populations : La mairie saccagée par les jeunes qui dénoncent une boulimie foncière.

Les populations de Mbèye qui se disent victimes d'une spoliation foncière ont affronté les forces de l'ordre tout au long de cette journée du 19 Octobre pour protester contre les démolitions des champs et des bâtiments. Selon le deuxième adjoint au maire Assane Beye, cette situation aurait été provoquée par l'homme d'affaires Serigne Sonhibou Seck qui a accaparé illégalement plus d'une vingtaine d'hectares dans ce village. "Depuis ce matin, il y a des engins qui sont escortés par des éléments de Dscos qui sont venus et sont en train de ravager les champs et les habitations. Actuellement ils ont presque démoli plus de 15 hectares et c'était une surface occupée par des citoyens sénégalais qui ont acquis légalement ces terres là", a regretté Assane Beye et ses voisins qui rapportent que c'est Serigne Sonhibou Seck qui est venu en force pour récupérer ces terres soit disant que ces 22 hectares lui appartient. "Nous, depuis nos ancêtres jusqu'à présent nous habitons ces terres là. Comment peut-on se réveiller un jour au Sénégal, pour venir dans un village coupé l'électricité. Ils ont coupé toute l'électricité dans le village. Et les FDS sont dispersés dans le village et ils ont lancé beaucoup de grenades, arrêté des jeunes et torturé beaucoup de gens. Y en a même certains qui sont actuellement dans des situations critiques, ils sont amenés à l'hôpital", ont-ils déploré en interpellant le chef de l'État. Ces jeunes qui ne comptent pas baisser les bras sont allés jusqu'à attaquer la municipalité dans la soirée et ils ont toute caillassé sur leur passage.