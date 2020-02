Litige foncier à Keur Momar Sarr : Les populations de la commune de Syer indexent le maire et interpellent les autorités.

Depuis Juillet 2019, les populations de la commune de Syer ont interpellé, alerté et même cherché à rencontrer les autorités locales de Syer (commune d’arrondissement de Keur Momar Sarr) dans le but de dénoncer l’affectation «illégale» de leurs terres à l’entreprise de construction SENEGINDIA.



«Visiblement», leur précédente alerte n’a pas bien été entendu par les autorités. Gondji, un habitant du village de Lawane dans la commune de Syer, déplore : « Le maire toujours dans ses manœuvres de deal veut rendre service aux indiens en leur octroyant une grande part des terres qui ont été pendant longtemps occupé par les habitants de la commune de Syer ». De plus, « il ne se concerte ni avec les chefs de village ni avec les notables » poursuit l’habitant de Lawane.



Selon lui, le maire dit qu’il a occtroyé à SENEGINDIA près de 300 ha des terres longtemps occupées par les autochtones sans concertation.



Dans le même sens, Aliou Ba, un Imam dans le village de Tagar, informe que « le maire, Sidy Dior Ka, toujours au centre de nos difficultés, a permis à la société spécialisée en construction de s’accaparer d’une grande partie de nos terres, alors que les occupants voudraient disposer d'une moindre partie pour mener leurs activités pastorales et autres… » De plus continue, notre interlocuteur, « SENEGINDIA avait émis un besoin limité à ces 300 ha, alors qu'aujourd' hui les habitants, ont remarqué que la superficie concernée fait plus de 400 ha. Il sera donc difficile pour nous de les laisser occuper toutes nos terres car nous risquons de ne plus disposer d’espace pour vivre et mener nos activités génératrices de revenus », explique Aliou Ba.



Aly Amath Sow, un témoin dans la commune de Syer estime que le maire est le grand fautif dans cette affaire car, « il veut à tout prix vendre nos terres sans conditions et sans explications possible. Il doit parler avec nous. C’est important ! En outre, le maire s’est permis de dire que les populations disposant de ces terres sont d’accord sur sa décision alors que nous ne sommes loin d’être impliqués... »



En tout état de cause, nos interlocuteurs réclament unanimement une intervention des autorités pour mettre fin à « la gestion dégradante de la commune. ».