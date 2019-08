Litige foncier / Souarabé Diakhaby accuse Abdoulaye A. Ka d'escroquerie : "Je lui ai versé 5000 euro depuis 2006 et je n’ai toujours pas vu de terrain" (S. Diakhaby)

Souarabé Diakhaby, immigré basé en France, est très remonté contre Abdoulaye Arona Ka, qu'il accuse d'escroquerie sur la vente d'un terrain portant N°1990 d'une superficie de 225 mètres carrés , sis à Diamniadio. Les faits, selon M. Diakhaby, remontent à 2006. À cette époque, M. Diakhaby aurait remis la somme de 5000 euro à M. Ka pour l'acquisition de la parcelle via l'agence immobilière Paris IMMO.

À son retour au pays, il a contacté M. Ka qui lui aurait proposé un terrain différent de celui qu'il avait acheté.

Câblé par Dakaractu, M. Ka rejette tout en bloc et accuse M. Diahaby de manipulateur. En effet, selon lui, c'est par le biais de Bécaye Camara que six de nos compatriotes avaient versé ensemble de l'argent pour acquérir des terrains à Diamniadio. Aprés le décès du maire de l'époque, la société Paris IMMO aurait été dépossédée de ses 200 parcelles par l’État et aurait bénéficié d'autres parcelles au lac rose. Selon M. Ka, "toutes les cinq ont accepté de prendre les terrains sis au lac Rose, mais M. Diakhaby a refusé. Je lui ai proposé une autre parcelle à DIASS, il a encore refusé. Il veut que je lui rembourse son argent et je lui ai demandé un délai pour réunir la somme". Pour l'heure, M. Diakhaby a porté plainte conte M. Ka pour escroquerie...