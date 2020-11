Arrivé à Ziguinchor en fin de semaine dernière, l'activiste Guy Marius Sagna est sur le terrain. Il s'est rendu au village de Barraf, épicentre du litige foncier qui oppose la mairie à la population dudit village et celle de Boucotte Mancagne. Sur place, il fait une grosse révélation : "Ce qu'on n'ose pas faire ailleurs on le fait en Casamance". Une accusation gravissime mise sur le dos de toutes les autorités de la région et sans distinction. Poursuivant, il s'explique : "il n'y a pas plus scandaleux que ce lotissement qui est en train d'être imposé dans la commune de Niaguis contre la volonté des populations qui n'ont que que leurs terres comme source d'espoir de vies".



Du fait du mutisme de tout le monde, il engage le combat et promet de rester aux côtés de la population. "Ce lotissement est un scandale, nous n'accepterons pas que ces terres soient arrachées aux paysans de Niaguis qui n'ont que ces terres comme bien précieux", défie l'activiste qui a même appelé la population à une marche de protestation ce mardi.