Litige foncier/Mérina Ndakhar : Les paysans exigent la libération sans condition de 3 des leurs.

Les paysans de Mérina Ndakhar ont fustigé avec la plus grande énergie, l'arrestation de trois de leurs camarades pour s’être opposés à la spoliation de leurs terres par les sociétés Aquatech et Flex eau.



Cette arrestation, souligne Mamadou Diouf, porte-parole du jour, émane d'un complot ourdi de connivence avec des démembrements déconcentrés ou décentralisés pour faire passer une forfaiture à l’encontre des intérêts des populations rurales.



Face à la presse ce mardi, les populations de Mérina Ndakhar ont exigé la libération sans condition de Khadim Guèye, Bara Guèye, Abdou Lahad Guèye, qui depuis une semaine, sont entre les mains de la justice. «Si l’État campe sur sa position malgré les alertes, les manifestations pacifiques des associations citoyennes, alors les populations en tireront toutes les conséquences de droit et réagiront», préviennent-ils.



Par la même occasion, ils ont aussi dénoncé la loi 2014/13 du 26 février 2014 qui, selon eux, est à l’origine de tous les travers notés et de toutes les réprobations émises. Ainsi, ils demandent au président Macky Sall et à ses députés de changer ou d’améliorer cette loi.