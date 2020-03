Litige foncier : La Section ‘’Foyer du Sine Saloum’’ accuse la SN-HLM et la BHS de détournement de fonds et compte saisir la justice.

Arborant des brassards rouges, les membres de la section " Foyer du Sine Saloum" de l’Association Nationale d'Acquéreurs de Parcelles Assainies (ANAPA), ont fait face à la presse ce vendredi 13 mars 2020, au siège d'Amnesty International Sénégal.



Lors de cette rencontre, les membres de ladite association ont accusé la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN-HLM) et la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) de violation du contrat.

Selon eux, ces deux organisations n'ont pas été vigilantes face à des détournements de l'épargne effectués par l'ancien président de l'ANAPA et son trésorier.



« L’installation du nouveau bureau de l’ANAPA, a permis d’accéder au relevé de compte de la section concernant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2012. Et, l’examen de ces relevés a montré un détournement d’un montant de plus d’un milliard. Il a été noté que 471 chèques ont été retirés par l’ancien bureau d’une valeur de 695 605 000, et 18 retraits en espèces d’un montant cumulé de 5 555 000 de francs Cfa du 28 mars 2002 au 05 mars 2003 par le même bureau. 16 retraits d’un montant de 10 901 170 de francs Cfa



Ils estiment, souligne-t-il, que si une telle escroquerie financière a pu être commise aussi facilement, c'est essentiellement dû aux manquements et à l'absence de vigilance de la BHS et de la SN-HLM qui ont respectivement failli à leurs responsabilités avec le non-respect de l'article 11 pour les deux organisations et la non application de l'article 17 par la SN-HLM.



Le président de l’ANAPA, Amadou Lamine Fall, a révélé qu’après plusieurs réunions du nouveau bureau de ladite association avec SN-HLM, cette dernière a tenté d'inciter quatre (4) membres de ladite section à porter plainte contre les anciens membres du bureau en correctionnelle, pour se disculper.



Après avoir tenté à plusieurs reprises de réunir les deux parties, en vain, M. Fall a fait savoir que l'ANAPA et son conseil d'administration comptent porter l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar...